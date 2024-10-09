В Московском технопарке построили инженерный корпус с физкультурно-оздоровительным блоком

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На территории технопарка «Ньютон Плаза» — многофункционального комплекса, включающего высокотехнологичные предприятия, — построили инженерный корпус с помещениями физкультурно-оздоровительного назначения общей площадью более 16 тысяч квадратных метров.

Многофункциональный комплекс состоит из семи надземных, двух подземных и одного цокольного этажа. В нем предусмотрены лаборатории, физкультурно-оздоровительные и административные помещения. Здание комплекса соединяется с существующим зданием инновационно-промышленного комплекса надземным переходом на уровне первого этажа и подземным переходом на уровне минус второго этажа.

В инженерном блоке находятся лабораторно-административные помещения, диспетчерская, лаборатории, бытовые помещения лабораторий, технические помещения, центр коллективного пользования (зона коворкинга), акустически-офисные кабины, сопутствующие и технические помещения, балкон с эксплуатируемой террасой.

© mos.ru

В лабораториях будут проводить испытания электронных систем автомобилей и по их итогам выдавать заключения. Также здесь планируют проверять акустические системы автомобилей и мотоциклов на соответствие сертификатам качества звука и уровня шума.

© mos.ru

В физкультурно-оздоровительном блоке разместили залы боевых искусств, функционального тренинга, групповых занятий, фитнеса, массажный кабинет и хаммам, а также различные обслуживающие и хозяйственно-административные отделения, теннисные корты и тренажерный зал.

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