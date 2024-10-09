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Для этого построили две двухпутные вставки между разъездами Камнега — Тангомен и Тангомен — Дугда. Всего строители уложили почти 5 км пути, 4 стрелочных перевода и возвели 3 моста.

Новая инфраструктура позволила отказаться от разъезда Тангомен и объединить смежные перегоны в один — длиной 29 км.

Чтобы снизить влияние паводковых вод, обустроили защитные бермы и отводные кюветы. Насыпь в некоторых местах подняли до 4 метров. Всего переработали больше 130 тыс. м³ грунта.

В этой части Дальнего Востока высокая сейсмическая активность, поэтому при строительстве применяли специальные методы по укладке земполотна, а мосты оборудовали сейсмоустойчивыми элементами — демпферами и боковыми упорами.

Чтобы сохранить местную экосистему, после завершения всех работ высадим вдоль перегона больше 10 тыс. саженцев лиственницы Каяндера.

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