Под Владимиром запустили завод по производству систем вентиляции

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Завод по производству оборудования для систем вентиляции и кондиционирования «Шафт Технолоджи» запустили в городе Киржаче Владимирской области. Его общая площадь составляет 40 тыс. кв. м, на предприятии работают более 1 тыс. человек, сообщил в среду по видеосвязи председатель совета директоров торгово-производственного холдинга (ТПХ) «Русклимат» Михаил Тимошенко.

«Открыт крупнейший завод по производству вентиляционного оборудования центральных систем кондиционирования „Шафт Технолоджи“. Высокотехнологичное предприятие полного цикла с глубокой автоматизацией. Объем производства превышает 12 тыс. приточно-вытяжных установок и систем центрального кондиционирования. Площадь предприятия составляет 40 тыс. кв. м, на производстве будет трудиться более тысячи человек», — сказал Тимошенко.

По его словам, объем инвестиций в проект превысил 3 млрд рублей. Как сообщил Тимошенко, в 2025 году ТПХ «Русклимат» планирует запустить еще два новых завода в рамках программы промышленной ипотеки. «Мы не планируем останавливаться на достигнутом. <…> Внедряем отечественные инженерные разработки, наращиваем роботизацию. На сегодняшний день на предприятиях технопарка трудится более 100 роботов, и их количество постоянно растет. Но даже учитывая такой темп автоматизации, нам только в городе Киржаче на наши новые предприятия потребуется еще 5 тыс. сотрудников до 2030 года», — отметил Тимошенко.

В 2024 году производитель «Русклимат» наладил выпуск климатической техники под брендом Aurus. «Технопарк „Русклимат ИКСЭл“ в городе Киржаче <…> был запущен в 2014 году. На сегодняшний день, без ложной скромности, стал столицей климатической техники России, где более 4 тыс. человек работает на 13 высокотехнологичных предприятиях, которые выпускают крайне востребованную продукцию: радиаторы отопления всех типов, тепловую электрическую технику, водонагреватели, вентиляционное оборудование, центральные системы кондиционирования», — сказал Тимошенко.

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