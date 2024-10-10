Предприятие «Первая ткацкая фабрика» начало производить водостойкие и огнестойкие ткани

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Предприятие «Первая ткацкая фабрика» обеспечивает широкий ассортимент продукции, а такие ткани, как водостойкие и огнестойкие, выпускаются в России впервые. Об этом рассказала директор завода Надежда Аверина.

«Наше предприятие позволит обеспечить отечественных производителей мебели, специальной одежды и авиапроизводителей качественными тканями. Наше предприятие обеспечивает 100 миллионов погонных метров, и мы планируем занять до 30% рынка в нашем сегменте», — рассказала Аверина.

Современное оборудование, приобретенное при поддержке Фонда развития промышленности, позволяет конкурировать наравне с лучшими производителями тканей и активно замещать их на российском рынке.

«Уже сейчас предприятие обеспечивает широкий ассортимент продукции, а такие ткани, как мебельные велюры, тюль, водостойкие и огнестойкие ткани, мы выпускаем впервые в России», — сказала директор.

Аверина также рассказала, что их задача — выпускать настолько качественный продукт, чтобы стул президента «был обит тканью, произведенной на нашем заводе».

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