Патрульный корабль «Подольск» пополнил флот пограничной службы на Сахалине

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Торжественная встреча нового пограничного патрульного корабля (ППК) «Подольск» (шифр «Пурга») состоялась в порту Невельск на юге Сахалина.

Он прошел на остров через Северный морской путь и теперь будет направлен на решение задач по обеспечению безопасности в пограничной зоне, сообщили ТАСС в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

«Экипаж корабля совершил переход по маршруту Санкт-Петербург — Мурманск — Петропавловск-Камчатский — Невельск, преодолев за месяц более 7 тыс. миль, более 3 тыс. из которых по Северному морскому пути. ППК „Подольск“ стал первым кораблем проекта 22120, получившим вооружение в виде скорострельной 30-мм шестиствольной артиллерийской установки АК-306 на баке», — рассказал собеседник агентства.

Скоростной многоцелевой пограничный корабль ледового класса проекта 22120 «Подольск» был заложен в 2022 году на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» в Санкт-Петербурге. Является девятым кораблем проекта 22120 в серии.

Технические характеристики: водоизмещение — около 1,3 тыс. тонн, максимальная скорость — не менее 18 узлов, дальность плавания — около 8 тыс. миль, автономность — до 30 суток. Ледовый класс позволяет преодолевать льды толщиной более 1,5 м.

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