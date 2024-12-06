Плавкран «СПК-61150» проекта 02690 вошел в состав Балтийского флота

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Состав судов обеспечения Балтийского флота пополнился универсальным морским самоходным плавучим краном «СПК-61150», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Плавучий кран построен в Санкт-Петербурге судостроительной фирмой «Алмаз» по проекту ЗАО «Спецсудопроект».

В городе Балтийске Калининградской области состоялась торжественная церемония подъема на судне флага вспомогательного флота ВМФ России.

Морской самоходный плавкран «СПК-61150» предназначен для выполнения всех видов грузоподъемных работ, погрузки разрядных и обычных грузов на надводные корабли и подводные лодки как у причала, так и на рейде. Кран рассчитан на подъем грузов весом до 150 тонн. Он может двигаться без сопровождения буксиров между пунктами базирования, способен выдерживать волнение моря до трех баллов и преодолевать мелкобитый лед.

ТТХ проекта 02690

Водоизмещение (т) 2000

Длина габаритная (м) 50

Ширина габаритная (м) 22

Осадка судна (м) 2,4

Скорость (уз) 6

Грузоподъемность (т) 150

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