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Транспорт, спецтехника и логистика

Экскаваторы-погрузчики начали выпускать в Забайкалье

 © exkavator.ru

Предприятие «Восток-Агро» начало выпуск экскаваторов-погрузчиков в Забайкалье под собственным брендом «Кодар». Стоимость проекта составляет 34 млн рублей. Поддержал проект региональный Фонд развития промышленности. Также своими силами инвестор провёл реконструкцию завода и докупил необходимую технику.

Планируется, что ежегодное производство техники составит не менее 24 единиц. Пока нет точной информации, о каких именно машинах идёт речь. Но на сайте предприятия можно посмотреть, как выглядят фронтальные погрузчики «Кодар» 300L, 300K, 250К и 250L. Причём две последние модели выпускаются с телескопической стрелой.

Заявлено, что на полную проектную мощность производитель выйдет в ближайшие пару лет.

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Источник: https://exkavator.ru/main/news/inf_...i_nachali_vipuskat_v_zabaykale.html

Забайкальский край, «Восток-Агро», «Кодар»
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