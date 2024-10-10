Экскаваторы-погрузчики начали выпускать в Забайкалье

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Предприятие «Восток-Агро» начало выпуск экскаваторов-погрузчиков в Забайкалье под собственным брендом «Кодар». Стоимость проекта составляет 34 млн рублей. Поддержал проект региональный Фонд развития промышленности. Также своими силами инвестор провёл реконструкцию завода и докупил необходимую технику.

Планируется, что ежегодное производство техники составит не менее 24 единиц. Пока нет точной информации, о каких именно машинах идёт речь. Но на сайте предприятия можно посмотреть, как выглядят фронтальные погрузчики «Кодар» 300L, 300K, 250К и 250L. Причём две последние модели выпускаются с телескопической стрелой.

Заявлено, что на полную проектную мощность производитель выйдет в ближайшие пару лет.

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