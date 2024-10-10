НСЗ модернизировал верфь и начал выполнять заказы для нефтегазовой отрасли.

Находкинский судоремонтный завод (НСЗ) в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики инвестировал около 300 млн рублей в реконструкцию и создал более 800 новых рабочих мест.

Территория завода. Иллюстративное фото: НСЗ.

Обновленный завод реализует различные проекты в сфере судостроения и судоремонта, а также выполняет заказы в других отраслях. В частности, НСЗ, являясь резидентом Свободного порта Владивосток (СПВ), приступил к выполнению заказа на производство уникальных металлоконструкций для крупных российских нефтегазовых компаний, работающих на шельфе Охотского моря.

НСЗ стал важным центром обслуживания нефтегазовых проектов Сахалинского региона, выполняя работы по строительству и ремонту судов, а также изготовлению крупногабаритных металлоконструкций, весом 104 тонны каждая. Эти конструкции используются для защиты оборудования на морском дне, необходимого для добычи нефти и газа, отметил генеральный директор АО «НСРЗ» Сергей Старовойтов.

Директор КРДВ Приморье Алексей Дунаев подчеркнул, что проект по модернизации мощностей верфи и расширению портфеля заказов АО «НСРЗ» стал возможен благодаря налоговым льготам, административным преференциям для резидентов СПВ и другим мерам государственной поддержки, предоставляемым КРДВ. Он добавил, что компания продолжит получать поддержку для дальнейшего развития.

Продукция завода. Резервуары для хранения нефтепродуктов. Фото: НСЗ.

НСЗ основали в 1951 г. Основными направлениями его деятельности АО являются судостроение, судоремонт, строительство нижних оснований буровых вышек, изготовление и сборка металлоконструкций, изготовление нестандартных металлоконструкций, изготовление стальных сварных резервуаров.

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