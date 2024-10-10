В селе Гусевка через реку Иша построили современный и безопасный мост

© elkurultay.ru

9 октября, в торжественной обстановке после капитального ремонта открыли мост через реку Иша в селе Гусевка Чойского района.

Раньше здесь был подвесной аварийный мост. Капитальный ремонт провели благодаря участию Республики Алтай в национальном проекте «Безопасные качественные дороги». Завершили работы за один год. Теперь мост современный и безопасный. С обустроенным тротуаром для жителей.

Отметим, что здесь укрепили дорожное полотно, провели монтаж балок пролётного строения, уложили защитный выравнивающий слой, залили асфальт. Длина моста составляет 73 метра.

Сегодня в регионе более трети всех мостов находятся в предаварийном или аварийном состоянии. По нацпроекту БКД планируют привести к нормативу около 70 переправ, остальные намерены отремонтировать при федеральной поддержке.

https://dorinfo...EMENT_ID=158645

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.