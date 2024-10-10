В Москве запустили движение по новой эстакаде

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В Москве открыто движение по новой эстакаде — съезду с Московского скоростного диаметра (МСД) на Волгоградский проспект.

Она — одна из составляющих мощного транспортного каркаса города, включающего станции метро, Московских центральных диаметров и дороги. Без него невозможна реализация таких масштабных проектов, как создание нового делового центра «Южный порт — Текстильщики».

Строительство двухполосной эстакады длиной 710 метров завершили в октябре 2024 года. Искусственное сооружение, которое проходит над путями второго Московского центрального диаметра и Люблинской улицей, строили в сложных условиях стесненной городской застройки.

Новая эстакада обеспечивает прямой съезд с основного хода южного направления Московского скоростного диаметра на Волгоградский проспект в сторону МКАД.

В результате автомобилистам не нужно совершать объезд через Шоссейную улицу, перепробег автотранспорта, таким образом, сократится в два раза. Улучшена транспортная доступность районов Печатники и Текстильщики, в которых проживают около 200 тысяч человек.

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