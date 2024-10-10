В Москве запустили движение по новой эстакаде
В Москве открыто движение по новой эстакаде — съезду с Московского скоростного диаметра (МСД) на Волгоградский проспект.
Она — одна из составляющих мощного транспортного каркаса города, включающего станции метро, Московских центральных диаметров и дороги. Без него невозможна реализация таких масштабных проектов, как создание нового делового центра «Южный порт — Текстильщики».
Строительство двухполосной эстакады длиной 710 метров завершили в октябре 2024 года. Искусственное сооружение, которое проходит над путями второго Московского центрального диаметра и Люблинской улицей, строили в сложных условиях стесненной городской застройки.
Новая эстакада обеспечивает прямой съезд с основного хода южного направления Московского скоростного диаметра на Волгоградский проспект в сторону МКАД.
В результате автомобилистам не нужно совершать объезд через Шоссейную улицу, перепробег автотранспорта, таким образом, сократится в два раза. Улучшена транспортная доступность районов Печатники и Текстильщики, в которых проживают около 200 тысяч человек.
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