В Краснодарском крае открыли новое сельхозпроизводство

В Тихорецком районе запустили улиточную ферму, которую по объемам производства планируют со временем сделать крупнейшей в Европе.

Ферма расположена на территории заброшенной МТФ в станице Фастовецкой, а уже в ноябре в Тихорецке планируют открыть цех по переработке улитки. Так что в ближайшее время все желающие, в том числе и тихоречане, смогут приобрести деликатес и приготовить Мюллер под соусом у себя дома!

Улиточное производство — пока ещё редкость не только на Кубани, оно и в масштабах страны ещё только формируется. Именно это новшество запустили в холдинге АПК «Кубаньхлеб», вполне обоснованно считая его перспективным.

— Улитка требует ухода и хорошего питания, — говорит бригадир улиточной фермы Ирина Андрющенко (на фото). — Кстати, на кормёжку на ферме ежедневно идёт тонна комбикорма!

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