В Свердловской области завершен капитальный ремонт моста через реку Межницу

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В Свердловской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтировали мост через реку Межницу. Искусственное сооружение расположено на 9-м км трассы Краснослободское — Липчинское — граница Тюменской области.

Для жителей восточной и северо-восточной части региона эта дорога имеет особое значение, так как это еще один маршрут в Тюменскую область.

В ходе работ специалисты полностью разобрали мостовое полотно, железобетонные балки, переходные плиты и блоки, промежуточные опоры, а также другие элементы конструкции старого сооружения. На объекте выполнили усиление опор и отдельных частей мостового перехода, после этого подрядная организация установила 18 балок пролетного строения длиной 12 м каждая.

Кроме того, в ходе капремонта выполнили монтаж карнизных блоков и гидроизоляции, а также устройство деформационных швов «Торма мост». Наружная поверхность промежуточных опор окрашена двухслойным акриловым покрытием.

Работы на объекте выполнялись комплексно: специалисты выполнили сопряжение моста с насыпью, обустроили лестничный сход и водоотвод. Установили барьерное металлическое ограждение, перила и восемь дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках. Проезжую часть дорожники разметили краской со световозвращающими микрошариками.

Новый трехпролетный мост отвечает всем современным техническим требованиям, в том числе по грузоподъемности. Общая протяженность участка работ составила 130 пог. м, включая длину собственно моста — 41 пог. м.

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