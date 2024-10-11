На ОЭМК введен в эксплуатацию уникальный российский стенд для сушки ковшей для разлива стали.

На Оскольском электрометаллургическом комбинате им. А.А. Угарова (входит в «Металлоинвест») введен в эксплуатацию уникальный стенд для сушки огнеупорного покрытия ковшей для разлива стали. Это оборудование, разработанное компанией «РефраДрайСистемс», не имеет аналогов в России, отличается экономичностью, сокращает время сушки и минимизирует выбросы вредных веществ в рабочую зону.

Благодаря футеровке ковш можно использовать для транспортировки, выдержки и разливки расплавленного металла до 100 раз. Затем футеровку заменяют и сушат для повышения прочности. На ОЭМК ежемесячно сушат около 50 ковшей. Новый стенд позволяет дожигать газы внутри ковша, что практически исключает выбросы вредных веществ.

Время сушки удалось сократить с 60 часов до 42 благодаря улучшенной герметичности, снижению теплопотерь, оптимизации настроек и автоматизации процесса.

«Новый стенд прост и безопасен в использовании. Достаточно выбрать режим сушки и нажать „Старт“, дальше процесс идет автоматически с высокой точностью поддержания температуры. Не нужно регулировать подачу воздуха и газа», — комментирует Игорь Бородин, мастер участка огнеупорных работ ОЭМК. Стенд также оснащен системой контроля качества воздуха, которая следит за концентрацией кислорода и газов в рабочей зоне.

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