Завершено присоединение нефтеперекачивающей станции в Якутии к единой энергосистеме

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ООО «Транснефть — Восток» завершило реконструкцию внешнего электроснабжения нефтеперекачивающей станции в Республике Саха (Якутия). Теперь поставка электроэнергии на объект осуществляется по воздушным линиям единой национальной электрической сети России (ЕНЭС).

Комплексные мероприятия проводились на НПС — 10 «Талакан» в рамках программы технического перевооружения и реконструкции объектов предприятия с целью повышения отказоустойчивости трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан».

Работы выполнялись в несколько этапов, начиная с 2023 года. На подстанции 220 кВ НПС-10 «Талакан» произведена полная замена всего силового электротехнического оборудования: разъединители, выключатели, трансформаторы тока и напряжения, силовые трансформаторы, кабельные линии. Установлены новые комплексы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, связи. Все установленное оборудование подстанции отечественного производства. Его монтаж и наладка осуществлялась совместно со специалистами заводов изготовителей.

После завершения реконструкции была введена в работу первая секция открытого распределительного устройства (ОРУ) 220кВ и силового трансформатора. Поставка электрической энергии выполняется по воздушным линиям Единой общероссийской национальной сети. Потребляемая станцией мощность теперь распределена на две питающие воздушные линии ВЛ — 220 кВ.

В результате выполненных работ проведено технологическое присоединения НПС-10 к общероссийской системе энергообеспечения. До недавнего времени станция оставалась единственным объектом ТС ВСТО, который не был подключен к сетям ПАО «Россети». Благодаря реконструкции крупнейшая станция ВСТО-1 получила надёжный резерв для энергоснабжения производственной инфраструктуры, задействованной в поставке нефти на нефтеперерабатывающие предприятия России, а также на экспорт.

Работы на протяжении всех этапов проводились без вывода из эксплуатации действующего оборудования станции, прием и транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Восточная Сибирь — Тихий океан осуществлялась в непрерывном режиме.

На третьем этапе на НПС «Талакан» будет полностью демонтирована высоковольтная линия 110 кВт, которая ранее обеспечивала объект электроэнергией.

Справочно:НПС № 10 «Талакан» — один из крупнейших объектов трубопроводной системы ВСТО‑1. Реконструкция объектов внешнего электроснабжения станции позволила заменить оборудование 110 кВ на оборудование 220 кВ и сменить центр питания. Для этого в рамках первого этапа был построен ввод высоковольтных линий 220 кВ с установкой новых разъединителей, элегазовых выключателей, трансформаторов тока и напряжения, а также установлен силовой трансформатор мощностью 40 МВА.

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