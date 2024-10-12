В Марий Эл открыли 8 учебно-производственных комплексов

© marpravda.ru

Учебно-производственные комплексы появились на базе восьми образовательных организаций Марий Эл.

УПК открыли в Аграрно-строительном, Автодорожном, Ардинском профессиональном, Марийском лесохозяйственном, Транспортно-энергетическом техникумах, Йошкар-Олинском техникуме сервисных технологий, Колледже индустрии и предпринимательства. Там уже начались работы в мастерских в сфере автосервиса, общественного питания, торговли, производства текстильной продукции, радиоэлектроники, электромонтажа и лесохозяйственной деятельности.

Учебно-производственные комплексы нужны студентам для практики и получения опыта работы. Во время открытия ребят ждали презентации площадок, экскурсии и демонстрация оборудования, а также первые заключения договоров о приеме на работу.

Целью создания учебно-производственных комплексов в техникумах и колледжах является расширение практической подготовки студентов и обеспечение их успешного трудоустройства. Каждый комплекс, совместно с партнерами-работодателями, нацелен на создание реальных рабочих мест, которые могут предоставить студентам временную работу и возможность приобрести практический опыт.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.