Только Россия, США и Япония умеют это. Наша микроэлектроника получила второй шанс

В России созданы первые лазеры для производства микроэлектроники, и наша страна стала третьей в мире, освоившей данный процесс. Какие микросхемы мы теперь сможем выпускать, в чём мы пока отстаём и как навёрстываем упущенное, а также о новом герое недели расскажем, как обычно, после краткой сводки позитивных новостей.

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