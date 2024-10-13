Только Россия, США и Япония умеют это. Наша микроэлектроника получила второй шанс

Великоросс 13 октября 2024, 17:48 Видеоблог
Только Россия, США и Япония умеют это. Наша микроэлектроника получила второй шансСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В России созданы первые лазеры для производства микроэлектроники, и наша страна стала третьей в мире, освоившей данный процесс. Какие микросхемы мы теперь сможем выпускать, в чём мы пока отстаём и как навёрстываем упущенное, а также о новом герое недели расскажем, как обычно, после краткой сводки позитивных новостей.
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