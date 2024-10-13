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Великоросс 13 октября 2024, 17:48 Видеоблог

Только Россия, США и Япония умеют это. Наша микроэлектроника получила второй шанс

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В России созданы первые лазеры для производства микроэлектроники, и наша страна стала третьей в мире, освоившей данный процесс. Какие микросхемы мы теперь сможем выпускать, в чём мы пока отстаём и как навёрстываем упущенное, а также о новом герое недели расскажем, как обычно, после краткой сводки позитивных новостей.

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Время вперед
  • Badassgoliath Badassgoliath
    13.10.2418:32:45

    Я думаю, что догнать можно, надо работать. Догнать было бы невозможно, если бы темпы измельчания нанометров у лидеров оставались неизменными, но они такими не останутся, а замедлятся и в итоге застопорятся из-за законов физики.

    #1290406
  • Эдуард Рызбаев Эдуард Рызбаев
    14.10.2417:57:30

    Только почему-то в магазинах нет российской электроники

    #1290445
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      14.10.2418:16:32

      А есть нпр. американская электроника в магазинах в США ?

      Все там практически сделано в Китае или Корее    

      Эти российские разработки вообще мало направлены на то что будет в магазинах.

      #1290447
  • Luke Skywalker Luke Skywalker
    14.10.2421:12:57

    В России вообще не хрена не производит кроме говна и понтов.Взять процессоры Эльбрус или ещё слабее Байкал на уровне 15 летней давности по производительности и техпроцессу.

    #1290461
  • Нет аватара ahsurV
    15.10.2402:40:49

    А вот сейчас из болванки и деревяшки с помощью китайского инструмента, разработанного в России, сделаю первый российский молоток, которым наклепаю гвоздей из российской же проволоки и гвоздями теми из чисто отечественных досок сколочу сарай, в который нужно согнать всех придумывальщиков российских брендов китайского ширпотреба и заколочу проход в сарай наглухо и навсегда. Тогда, быть может, появится надежда создать в стране своё.

    #1290478
  • Нет аватара Ander
    15.10.2412:07:16

    Как же достали эти Хейтеры. Ничего нового,вечно отрыгнут какими то остатками мозга и чувствуют себя -гениями.

    #1290501
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