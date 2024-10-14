Завод «М-Конструктор» изготовил кассетную установку для компании «Бетотек»

© m-konstruktor.ru

В рамках модернизации мощностей компании «Бетотек» заводом «М-Конструктор» изготовлена кассетная установка для производства стеновых непреднапряженных панелей.

В новой КУ на 16 кассето-мест, где основные узлы — левая и правая стороны, центральная часть, крайние секции и управление и др, выполнены в привычном конструктиве , есть ряд отличий от ранее изготовленных заводом, начиная с цвета — зеленый вместо используемого «МК» традиционного синего. Это, пожалуй, первое, что бросается в глаза. Обусловлено это тем, что сейчас с европейцами «зеленого цвета» наши заказчики работать не хотят, но цветовую гамму всего завода просят оставить.

Переходим к более мелким деталям. Обычно для перемещения кассет использовались мотор-редукторы. Здесь эту задачу решают гидроцилиндры, которые приводятся в движение гидростанцией. Поэтому в проект их заложено две: одна, как и в ранних КУ, для стягивания перед заливкой бетонной смеси тепловых щитов, вторая — для их перемещения. Вибраторы располагались внутри щита, здесь они снаружи: по два с каждой торцевой стороны и по одному внизу, установленному через щит в шахматном порядке. Управление системой вибрации централизованное.

Еще одно отличие в принципе изменения толщины изделия. В предыдущих КУ использовались сменные борта. В этой переход с толщины 160 мм на 180 мм осуществляется при помощи надставок из фанеры, а сами боковые борта выполнены поворотными. Также, меняя толщину, необходимо сместить ось фиксатора на гидравлических цилиндрах зажатия, стягивающих щиты, в которых предусмотрены дополнительные отверстия. Высота ЖБИ варьируется винтовым механизмом нижнего борта, а для более удобного перехода на другую высоту изделия предусмотрены комплекты сменных винтов с пеналами для хранения.

Температурные датчики расположены по схеме 4×4 применительно к сторонам, А и Б, в качестве теплоносителя используется вода. В щитах предусмотрены отверстия для прохождения видеокамеры, чтобы мониторить внутрищитовое пространство.

© m-konstruktor.ru

Располагается новая КУ в приямке глубиной 300 мм. С торцевой стороны еще один приямок на 1500 мм, с другой (на рендере выше — справа) — место для созревания готовой продукции и, как следствие, отсутствие свободного пространства для расположения лестницы, ведущей к площадке обслуживания. Единственный вариант — её установка со стороны глубокого приямка на подвижном отсеке установки, что и было реализовано: перемещается отсек — перемещается лестница. Величина хода 1200 мм, так как это показатель максимального раскрытия щитов.

Установка на ВИДЕО

В этом же цеховом пролете установлены и работают две подобные КУ, соединенные общей площадкой обслуживания. Новая машина от «М-Конструктор» интегрирована в существующую схему, площадка обслуживания обеспечивает доступ к двум другим КУ.На крайних подвижных частях установлены защитные ограждения. В отличие от распространенных стационарных они выполнены раздвижными, что необходимо для работы бетонараздатчика.

Еще один запрос заказчика — высота площадки обслуживания относительно установки. В традиционном исполнении она занижена по отношению к верхнему краю кассет, в этой КУ наоборот: и площадка, и галереи на подвижных частях выполнены выше уровня щитов.

Теперь самое интересное. Силовая конструкция щитов переработана и обеспечивает жесткость в несколько раз выше чем у «зеленой компании» и прочих производителей, что позволит получать более качественные ЖБИ и сократит время формовки.

В таком исполнении на выходе при полной загрузке можно будет получать 16 стеновых панелей в максимальной длине 7435 мм или 2×3645 мм через разделительный борт с максимальной высотой изделий 3230 мм, толщина 160 и 180 мм как было сказано выше. Программное обеспечение позволяет управлять системами гидравлики, вибрации и ТВО.

Машина уже работает и выпускает первые изделия.

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