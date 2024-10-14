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falling-of-skies 14 октября 2024, 21:43 Видеоблог

Станки с ЧПУ на производстве

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Рассказываем о главных героях нашего производства — станках с ЧПУ, благодаря которым быстро и качественно изготавливаются все детали вентагрегатов для окрасочных и дробеструйных камер.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lm7xB4KyPGs

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