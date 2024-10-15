Завод «Межгосметиз-Мценск» возобновил работу

АО «Межгосметиз-Мценск» — российский производитель высококачественных сварочных материалов, работающий на рынке уже более 25 лет. С 2010 года завод успешно работал в кооперации с мировым лидером — американской корпорацией Lincoln Electric, предлагая потребителям России и стран СНГ полный спектр решений в области сварки.

Однако в апреле 2022 АО «Межгосметиз-Мценск» приостановил работу ввиду логистических и иных сложностей, обусловленных санкционным давлением недружественных стран на Российскую Федерацию. В тоже время было принято решение о выплате всем сотрудникам средней заработной платы на протяжении всего периода простоя компании. Это позволило сохранить кадровый состав предприятия, обладающий бесценным опытом работы в производстве сварочных материалов. Европейское оборудование поддерживалось в работоспособном состоянии, что подтверждали периодические тестовые запуски.

В мае 2024 иностранная корпорация, владевшая заводом, решила полностью покинуть российский рынок, активы приобрёл крупный российский инвестор. Новым генеральным директором была назначена Тихонова Анна Викторовна. Возобновление операционной деятельности АО «Межгосметиз-Мценск» состоялось в июле 2024 с открытия электродного цеха. В течение трех недель был успешно запущен цех сварочной проволоки сплошного сечения различных диаметров.

На сегодняшний день многолетний опыт работы, уникальные технологии производства, контроль качества и высочайший уровень клиентоориентированности делают продукцию АО «Межгосметиз-Мценск» оптимальным выбором для проведения сварочных работ любой сложности.

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