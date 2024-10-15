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В Суоярвском округе Республики Карели завершили реконструкцию моста через реку Шуя на 115-м км автодороги «Петрозаводск — Суоярви».

Работы проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По итогам работ переправа стала современной и соответствует всем нормативным требованиям. Длина моста увеличилась до 83,61 метра, а ширина — до 10,9 метра.

Это уже четвертый и финальный мост, реконструированный на трассе «Петрозаводск — Суоярви», до этого запустили переправы в Сяпсе, Кутижме и Чалне. В 2023 года на этой же автодороге завершили реконструкцию участка с 25-го по 33-й км. Проведенные работы положительно скажутся на социально-экономическом развитии Суоярвского муниципального округа, Пряжинского муниципального района и города Суоярви.

Добавим, на прошлой неделе в Карелии открыли еще один мост через реку Шую — в одноименном поселке Прионежского района на автодороге «Кола» — ст. Шуйская".

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