КМЗ изготовил комплектующие для 13 судов по заказу «Речводпути»

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) завершил разработку и производство комплектующих для всех тринадцати обстановочных судов проекта 3050.1, построенных по заказу ФКУ «Речводпуть». В общей сложности было спроектировано и изготовлено около 4,5 тысячи деталей. Передача всей серии судов планируется на конец 2025 года.

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На прошлой неделе государственная комиссия подписала акт приемки головного судна проекта 3050.1А «Казарка». Ранее, в конце сентября, завершились ходовые испытания второго судна этой серии.

Эти суда строятся для Администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей по заказу ФКУ «Речводпуть» в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» Государственной программы РФ «Развитие транспортной системы».

Суда проекта 3050.1А предназначены для обслуживания плавучих и береговых навигационных знаков, контроля глубин судоходных путей, а также периодического сопровождения барж водоизмещением до 400 тонн методом толкания. Проект был разработан Горьковским центральным конструкторским бюро речного флота.

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