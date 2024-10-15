Новое производство спецжидкостей открылось на площадке ОЭЗ «Кулибин» в Нижегородской области

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На территории особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске Нижегородской области открылось производство суперконцентратов, концентратов и ингибирующих присадок для спецжидкостей ООО «Феликс ТС» (входит в ГК «Тосол-Синтез»).

Производство создавалось около года и размещено на территории ООО «Синтез ОКА», частной площадки, входящей в состав особой экономической зоны. В настоящее время в проект вложено более 161 млн рублей, всего планируется инвестировать 212 млн рублей. Мощность производства составит 15 тысяч тонн продукции в год. При выходе предприятия на полную мощность будет создано 35 рабочих мест.

«Открытие нового предприятия по производству антикоррозионных концентратов и суперконцентратов, присадок к охлаждающим жидкостям стало возможным благодаря совместной работе с Корпорацией развития и правительством Нижегородской области. Продукция будет основана на собственных рецептурах, не уступающих по своим свойствам импортным аналогам», — сказал генеральный директор ГК «Тосол-Синтез» Валерий Артамонов.

Управляющей компанией ОЭЗ «Кулибин» выступает АО «Корпорация развития Нижегородской области».

Представители власти и Корпорации развития Нижегородской области также побывали на площадке другого резидента ОЭЗ «Кулибин» — ООО «Исследовательский центр» (входит в ГК «Синтез ОКА»). Компания реализует проект по созданию лабораторного комплекса, который займется технологическим сопровождением существующих производств в области органического и нефтегазохимического синтеза, разработкой новых технологий, развитием марочного ассортимента выпускаемой продукции. Объем инвестиций в проект составит 307 млн рублей. В настоящее время резидент проводит пусконаладку оборудования.

«Деятельность исследовательского центра направлена на решение поставленной главой государства задачи по обеспечению технологического суверенитета страны. План работ центра предусматривает разработку нескольких технологий производства, которые соответствуют критериям проектов технологического суверенитета по направлению химической промышленности», — отметил генеральный директор АО «Химтэк Инжиниринг» — управляющей организации ООО «Исследовательский центр» — Сергей Луговской.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин» создана в мае 2020 года. Весной 2023 года ее площадь была увеличена в 10 раз — до 724,7 гектара. В состав ОЭЗ входят государственная территория (более 400 га), а также частные площадки ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез-ОКА». В настоящее время экспертный совет особой экономической зоны одобрил реализацию проектов 35 компаний с общим объемом инвестиций более 100 млрд рублей.

© nobl.ru

© nobl.ru

© nobl.ru

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