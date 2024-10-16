ГТЛК приняла земснаряд, построенный по ФНБ-проекту

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ГТЛК подписала в городе Печоре акт приема-передачи земснаряда проекта Ц490ДМ1, построенного на Цимлянском судомеханическом заводе.

Земснаряд построен по контракту от 2023 года в рамках инвестпроекта по обновлению водного флота России с использованием средств ФНБ.

Судно предназначается для ФБУ «Администрация Двинско-Печорского бассейна». Земснаряд поможет устранить лимитирующие участки и обеспечить гарантированные глубины для движения судов по востребованным маршрутам на внутренних водных путях.

Земснаряд оснащен фрезерным и гидравлическим рыхлителем и подходит для разработки грунтов на глубине от 1 до 12 метров. Мощность привода главного насоса — 746 кВт. Производительность по воде — 3000 кубометров в час, по грунту — 500 кубометров в час.

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