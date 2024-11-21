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sergey k 21 ноября 2024, 14:34 Судостроение и судоходство

ГТЛК приняла земснаряд, построенный на ЦСМЗ по ФНБ-проекту

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ГТЛК подписала акты технической приемки и приема-передачи земснаряда проекта Ц490ДМ1, построенного на Цимлянском судомеханическом заводе.

Судно предназначено для работы на внутренних водных путях с целью устранению лимитирующих участков и обеспечения гарантированных глубин.

Контракт на поставку судна заключен в рамках инвестпроекта ГТЛК с использованием средств ФНБ по обновлению водного флота России.

Земснаряд построен по отечественному проекту и подходит для разработки грунтов на глубине 1-12 метров. Судно оснащено фрезерным и гидравлическим рыхлителем. Мощность привода главного насоса — 746 кВт, он рассчитан на извлечение до 500 кубометров грунта в час.

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Источник: https://t.me/ao_gtlk/2342?single

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земснаряд проекта Ц490ДМ1
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