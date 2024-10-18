«СиСорт» разработал сервис для аграриев, за секунды измеряющий семена

Компания «СиСорт», российский лидер по продаже собственных фотосепараторов, выпустила на рынок новый бесплатный сервис для аграриев «Калибр». Он позволяет быстро и максимально точно определить размер ряд других характеристик семян. Сейчас аграрии проводят такие измерения вручную с помощью штангенциркуля.

© csort.ru

«Такой инструмент поможет заменить некоторые традиционные методы и ручной труд сотрудников. Сейчас специалист на предприятии или в лаборатории отбирает из партии 100 семечек и измеряет их с помощью штангенциркуля. Мы же предлагаем разложить эти семечки на один лист формата А4, инструмент измерит и проанализирует каждую из них. При этом погрешности в измерениях — минимальные», — рассказывает руководитель отдела цифровой трансформации компании «СиСорт» Константин Климчук.

Инструмент выдает информацию не только о размере семян, но и об их калибре, толщине, также по просьбе аграриев появился новый показатель — «масса тысячи семян». Новый сервис работает в формате бота в Telegram. Для того, чтобы воспользоваться «Калибром», нужны только мобильный телефон с камерой и интернет. Сервис подходит для анализа размера семян подсолнечника, сои, фасоли и других крупных семян. Для анализа нужно отправить боту фото зёрен, рассыпанных на белом листе бумаги. При этом рядом должна лежать 5-рублёвая монета — это важно для определения реального размера объектов на фото.

© csort.ru

«Сервис поможет решить, что делать с партией продукта дальше, отправить ее на посев, переработку или утилизацию. Цифровой инструмент подскажет, какое выбрать решето для зерноочистительной машины, полезен он и при закупке или продаже семян, так как от размера продукта зависит его цена и дальнейшее использование в цепочке переработки», — подчеркивает Климчук.

Новый сервис автоматизирует процесс анализа партии продукта и сокращает время на эту процедуру. Инструментом может пользоваться даже неподготовленный человек в любом месте, где есть интернет. В компании «СиСорт» считают, что такие решения особенно актуальны из-за дефицита кадров в сельском хозяйстве.

«Сейчас бот тестируется и дорабатывается. В будущем, когда накопится большой объём данных, он сможет не только определять размеры семян, но и анализировать виды дефектов сырья. В будущем „Калибр“ планируют внедрить в фотосепараторы компании „СиСорт“. Это позволит сократить присутствие сотрудника, отвечающего за настройку сортировки продукта — ночью или в выходные. Также бот сможет запускать циклы работы фотосепаратора через мобильное приложение», — уточнил Климчук.

Новый бот — один из элементов цифровой экосистемы «СиСорт», в которую входят разработки, основанные на технологиях искусственного интеллекта и Big Data. Они помогают производителям сельхозпродукции улучшать качество сырья и повышать эффективность и производительность оборудования.

Ссылка на бота «Калибр» .

Другие цифровые решения «СиСорт»:

Telegram-бот Serp&Robot — агрегатор объявлений по купле и продаже сельхозпродукции, собирает и перерабатывает новости АПК для проекта «Хлеборобот» , автоматически формирует отчеты и аналитику по рынку АПК по продуктам и по регионам

Калькуляторы технологического оборудования (фотосепараторов, норий)

Цифровое сервисное обслуживание клиентов

CSortCloud — единая система, в которую объединили фотосепараторы, размещенные в разных точках мира.

Компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. Головной офис компании находится в Барнауле, подразделения предприятия работают в Краснодаре, Самаре, Воронеже, Новосибирске. Оборудование «СиСорт» поставляется более чем в 30 стран мира.

Компания также выпускает металлические площадки под фотосепараторы, транспортное оборудование (нории, конвейеры).

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈