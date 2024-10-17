На СЗ «Омский РВПиС» спущена на воду несамоходная баржа-площадка «УТК-3002» проекта RDB66.68M

На территории ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей — филиал Омский РВПиС» (Омская область) спущена на воду несамоходная баржа-площадка «УТК-3002» проекта RDB66.68M.

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Баржи проекта RDB66.68M предназначены для перевозки минерально-строительных материалов с использованием грейферов грузоподъемностью до 16 тонн, а также различных тарно-штучных и негабаритных грузов с удельной нагрузкой на палубу до 10 т/кв. м, включая опасные грузы в заводской таре или контейнерах.

Баржа-площадка проекта RDB66.68M — справка:

— Разработчик проекта: РЦПКБ «Стапель»

— Длина: 90,2 м

— Ширина: 14,5 м

— Высота борта: 4,5 м

— Грузоподъемность: 2500 т

— Водоизмещение: 3200 т

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