«КСК Элком» запустила производство системы климат-контроля для пассажирских вагонов.

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Система покупейного регулирования уровня температуры (СПРУТ) предназначена для индивидуального контроля температуры в купе и служебных помещениях пассажирских вагонов локомотивной тяги. Она может использоваться как в новом подвижном составе, так и в вагонах, проходящих ремонт. СПРУТ, установленная в каждом купе, позволяет пассажирам настраивать комфортную для них температуру. Все компоненты системы разработаны специалистами «КСК Элком» и «ТМХ Инжиниринг». Производство организовано на площадке «КСК Элком» в Промтехнопарке КСК в Твери.

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Опытные образцы успешно прошли межведомственную комиссию, подтвердив заявленные характеристики в ходе испытаний.

Группа компаний «Ключевые Системы и Компоненты» включает более 40 российских предприятий, производящих оборудование и компоненты для транспортного машиностроения. Производства КСК находятся в десяти регионах России, а общий штат сотрудников превышает 12 500 человек. ГК КСК является членом Союза машиностроителей России.

Компания «КСК Элком», расположенная в Твери на территории Промтехнопарка КСК, выпускает электрооборудование, системы информирования, связи, управления, безопасности, видеонаблюдения, освещения, а также кабельно-сборочную продукцию и электронные компоненты для железнодорожного транспорта. В компании работает более 700 человек.

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