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Её построили на линии Хани — Тында, одном из напряжённых участков БАМа.

Всего в ходе работ уложили 3,2 км пути, 2 стрелочных перевода. Возвели мост и водопропускную трубу.

Перегон находится в зоне высокой сейсмической активности, поэтому при строительстве применяли специальные методы по укладке земполотна, а мост оборудовали сейсмоустойчивыми элементами — демпферами и боковыми упорами.

Скалы вдоль пути стянули металлическими сетками, они помогут защитить инфраструктуру от возможных камнепадов.

Завершение модернизации линии Хани — Тында позволит увеличить её провозную способность до 54,6 млн тонн к концу 2024 года.

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