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sergey k 18 октября 2024, 11:00 Дорожное строительство

Открыто движение по двухпутной вставке на перегоне БАМа Тас-Юрях — Юктали в Амурской области

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 © t.me

Её построили на линии Хани — Тында, одном из напряжённых участков БАМа.

Всего в ходе работ уложили 3,2 км пути, 2 стрелочных перевода. Возвели мост и водопропускную трубу.

Перегон находится в зоне высокой сейсмической активности, поэтому при строительстве применяли специальные методы по укладке земполотна, а мост оборудовали сейсмоустойчивыми элементами — демпферами и боковыми упорами.

Скалы вдоль пути стянули металлическими сетками, они помогут защитить инфраструктуру от возможных камнепадов.

Завершение модернизации линии Хани — Тында позволит увеличить её провозную способность до 54,6 млн тонн к концу 2024 года.

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Источник: https://t.me/telerzd/5581

БАМ, Амурская область
  • Nelton Nelton
    18.10.2411:05:01

    sergey k, а нет общей схемы, какие участки уже двупутные, какие еще нет, какие стали двупутными в 2024 ( 2023, 2022…) ?

    Было бы очень удобно-наглядно.

    #1290734
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