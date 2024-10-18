В Уфе открыли новое мебельное производство

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На территории индустриального парка «ПромЦентр» в Уфе состоялось торжественное открытие нового производственно-складского здания и запуск производства мебели компании ООО «Мебельные решения».

Проект направлен на развитие производственного потенциала региона и повышение уровня занятости. Компания уже предоставила работу 130 сотрудникам и планирует увеличить их количество до 500.

Индустриальный парк «ПромЦентр» представляет собой комплекс зданий и сооружений общей площадью 94 600 кв. м, соответствующий современным стандартам. В его составе благоустроенные производственные, складские, торговые и офисные помещения. На текущий момент все производственно-складские площади парка полностью заняты. В 2023 году резиденты парка уплатили в бюджет 1,3 млрд рублей налогов.

© www.bashinform.ru

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