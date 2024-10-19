«Элсиб» отправил турбогенератор ТФ-110-2У3 на Читинскую ТЭЦ-1.

Вес статора турбогенератора составляет 134 тонны, а длина корпуса — более 5,5 метров. Ранее на ТЭЦ был отгружен ротор, а также остальные детали и узлы машины.

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В рамках контрактных обязательств «Элсиб» изготовит турбогенераторы ТФ-110-2У3 и ТФ-90-2У3 для турбоагрегата № 5 Читинской ТЭЦ-1, а также для блоков № 1 и № 2 Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Оборудование будет поставлено на объекты ПАО «ТГК-14» в рамках федеральных программ КОММод (ДПМ-2) и КОМ НГО. Замена генерирующего оборудования повысит эффективность и надёжность работы станций.

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ПАО «ТГК-14» — крупнейший производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия, обеспечивающий теплом более 500 тысяч жителей и около 10 тысяч организаций в двух регионах. В состав компании входят семь ТЭЦ и два энергетических комплекса.

Завод «Элсиб» — одно из крупнейших энергомашиностроительных предприятий за Уралом. Компания занимается проектированием и производством генераторов с системами возбуждения, крупных электрических машин для ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, ГЭС и АЭС, а также предоставляет услуги по капитальному ремонту и послепродажному обслуживанию.

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