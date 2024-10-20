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Kотенко Cергей 20 октября 2024, 10:00 Дорожное строительство

Тихоокеанская железная дорога: на финишной прямой

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 © neftegaz.ru

Проложено 488 км Тихоокеанской железной дороги.

Общая протяжённость ТЖД составляе 531 км, а с учётом разъездов и станций 626 км. К настоящему времени построено 78% дороги.

Из 19 станций и разъездов полностью готовы 14.

Практически построен первый пусковой комплекс станции Порт Эльга.

 © yakutia.info

На терминале по перевалке угля завершено строительство причала № 1, смонтирована технологическое оборудование.

Готовность причала № 2 составляет 90%, причала № 3 — 35%, причала № 4 — 20%.

 © yakutia.info

При проектировании причала учтены экологические требования — в угольный морской терминал сырьё будет поступать после обработки специальным составом, предотвращающим смерзание и пыление.

На территории угольного терминала в районе мыса Манорский ведётся строительство вахтового поселка и зданий, сооружений пункта пропуска через государственную границу.

В июле 2024 уже было установлено автомобильное сообщение между месторождением и портом.

Официальное завершение строительства ожидается к ноябрю.

Запуск дороги планируется к концу года. К 2026 г. отсюда нашим азиатским партнёрам будут отправлять до 30 млн т/год угля, а к 2027 г. провозную способность ТЖД планируется нарастить до 50 млн т/год.

Инвестиции в проект оцениваются в 146 млрд рублей.

 © yakutia.info

https://vk.com/...lrqpyi364679232

https://yakutia.../article/212614

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Источник: https://neftegaz.ru/news/transport-...-2024-g/?ysclid=m2gcmmtjaf831365433

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Тихоокеанская железная дорога, Хабаровский край, пот "Эльга"
  • Нет аватара Француз
    21.10.2409:02:42

    Отлично!

    И самое главное, что построили быстро и без шума и пыли,

    #1290927
  • Нет аватара Siver63
    21.10.2413:14:26

    РЖД поучиться бы.

    #1290954
    • Нет аватара KBLINOV76
      21.10.2418:09:37

      а чему учиться? деревянные шпалы укладывать?

      #1290974
  • Нет аватара Siver63
    22.10.2417:30:35

    Да,нет. Поучиться организации работы и выполнению планов в срок.

    #1291027
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