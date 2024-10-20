Тихоокеанская железная дорога: на финишной прямой

Тихоокеанская железная дорога: на финишной прямойСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Проложено 488 км Тихоокеанской железной дороги.
Общая протяжённость ТЖД составляе 531 км, а с учётом разъездов и станций 626 км. К настоящему времени построено 78% дороги.
Из 19 станций и разъездов полностью готовы 14.
Практически построен первый пусковой комплекс станции Порт Эльга.
На терминале по перевалке угля завершено строительство причала № 1, смонтирована технологическое оборудование.
Готовность причала № 2 составляет 90%, причала № 3 — 35%, причала № 4 — 20%.
При проектировании причала учтены экологические требования — в угольный морской терминал сырьё будет поступать после обработки специальным составом, предотвращающим смерзание и пыление.
На территории угольного терминала в районе мыса Манорский ведётся строительство вахтового поселка и зданий, сооружений пункта пропуска через государственную границу.
В июле 2024 уже было установлено автомобильное сообщение между месторождением и портом.
Официальное завершение строительства ожидается к ноябрю.
Запуск дороги планируется к концу года. К 2026 г. отсюда нашим азиатским партнёрам будут отправлять до 30 млн т/год угля, а к 2027 г. провозную способность ТЖД планируется нарастить до 50 млн т/год.
Инвестиции в проект оцениваются в 146 млрд рублей.
https://vk.com/...lrqpyi364679232
https://yakutia.../article/212614
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