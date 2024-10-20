Тихоокеанская железная дорога: на финишной прямой

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Проложено 488 км Тихоокеанской железной дороги.

Общая протяжённость ТЖД составляе 531 км, а с учётом разъездов и станций 626 км. К настоящему времени построено 78% дороги.

Из 19 станций и разъездов полностью готовы 14.

Практически построен первый пусковой комплекс станции Порт Эльга.

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На терминале по перевалке угля завершено строительство причала № 1, смонтирована технологическое оборудование.

Готовность причала № 2 составляет 90%, причала № 3 — 35%, причала № 4 — 20%.

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При проектировании причала учтены экологические требования — в угольный морской терминал сырьё будет поступать после обработки специальным составом, предотвращающим смерзание и пыление.

На территории угольного терминала в районе мыса Манорский ведётся строительство вахтового поселка и зданий, сооружений пункта пропуска через государственную границу.

В июле 2024 уже было установлено автомобильное сообщение между месторождением и портом.

Официальное завершение строительства ожидается к ноябрю.

Запуск дороги планируется к концу года. К 2026 г. отсюда нашим азиатским партнёрам будут отправлять до 30 млн т/год угля, а к 2027 г. провозную способность ТЖД планируется нарастить до 50 млн т/год.

Инвестиции в проект оцениваются в 146 млрд рублей.

© yakutia.info

https://vk.com/...lrqpyi364679232

https://yakutia.../article/212614

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