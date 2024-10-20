Ход строительства завода СПГ в Усть-Луге

termometrix 20 октября 2024, 12:20 Фотофакты
Ход строительства завода СПГ в Усть-ЛугеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Текущий статус готовности составляет 32,3%.
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Источник: https://47news.ru/articles/252329/
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