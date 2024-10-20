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termometrix 20 октября 2024, 12:20 Фотофакты

Ход строительства завода СПГ в Усть-Луге

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 © i.47news.ru

Текущий статус готовности составляет 32,3%.

 © i.47news.ru

 © i.47news.ru

 © i.47news.ru

 © i.47news.ru

 © i.47news.ru

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Источник: https://47news.ru/articles/252329/

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строительство
  • Нет аватара termometrix
    20.10.2412:22:02

    Будет ли построен газохимический завод в Усть-Луге и когда это произойдет-пока не известно.

    #1290876
    • Комментарий удален
  • Нет аватара vajo
    21.10.2409:40:35

    На первом фото на переднем плане, это бетонный монолит что ли?

    #1290930
    • Sniper_78 Sniper_78
      21.10.2418:05:28

      Цокольный этаж здания. Как вариант — пожарный резервуар. Стены закатают в гидроизоляцию и засыплют грунтом. На палубе (перекрытие. Строительный сленг     Пять лет на монолитах отработал) видны выходы арматурного каркаса колонн. Значит, выше обычные этажи пойдут, а не какая-нибудь сверхтяжёлая установка. Для обычного же здания подушка такой толщины без надобности.

      Отредактировано: Sniper_78~18:09 21.10.24
      #1290972
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