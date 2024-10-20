Новая машина в автопарке аэропорта Бегишево

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В парке специальной техники аэропорта Бегишево, дочернего предприятия ПАО «КАМАЗ», появилась новая аэродромная пожарная машина.

Этот автомобиль предназначен для противопожарного обеспечения полётов и защиты объектов инфраструктуры. Он изготовлен на базе шасси КАМАЗ-65222 и оборудован всем необходимым для тушения пожаров на воздушных судах и объектах аэропорта.

КАМАЗ-65222 — шасси высокой проходимости, колёсная формула — 6×6. Объём вывозимого огнетушащего состава — 12 тыс. литров. Также пожарная машина может доставить к месту чрезвычайной ситуации расчёт в составе шести человек.

Усовершенствование парка автомобилей аварийно-спасательной службы аэропорта повышает готовность служб к эффективному реагированию в любых ситуациях.

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