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Великоросс 20 октября 2024, 18:34 Добыча и разведка полезных ископаемых

В Тюменской области построили фабрику по обогащению песка

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 © dk.ru

«Поревит» построил гигантскую фабрику по обогащению песка. Оборудование высотой с шестиэтажный дом смонтировано прямо в карьере площадью 44 га под открытым небом. Оно позволяет получать три разных фракции сырья.

Песок используется для выпуска стеновых блоков и тротуарной плитки. Обслуживает оборудование 20 сотрудников.

Подобные фабрики обогащения строительных песков в России строятся достаточно редко из-за высоких инвестиций и необходимости создания разветвленной производственной инфраструктуры.

Фабрика объединяет в единую технологическую цепочку судно для добычи песка (земснаряд класса 2000/63) и многочисленное оборудование по грохочению, обеспыливанию, классификации и сушке песка. При этом фабрика создана по последним технологиям — имеет цифровой двойник и полностью автоматизирована.

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Источник: https://tumen.dk.ru/news/237211428

Тюменская область
  • lapshin-89 lapshin-89
    20.10.2421:02:48

    Эх, хотел про неё написать в Тюменском импортозамещении. Ведь никто не напишет про Сибирь лучше, чем я.    

    #1290911
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