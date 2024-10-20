В Тюменской области построили фабрику по обогащению песка

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«Поревит» построил гигантскую фабрику по обогащению песка. Оборудование высотой с шестиэтажный дом смонтировано прямо в карьере площадью 44 га под открытым небом. Оно позволяет получать три разных фракции сырья.

Песок используется для выпуска стеновых блоков и тротуарной плитки. Обслуживает оборудование 20 сотрудников.

Подобные фабрики обогащения строительных песков в России строятся достаточно редко из-за высоких инвестиций и необходимости создания разветвленной производственной инфраструктуры.

Фабрика объединяет в единую технологическую цепочку судно для добычи песка (земснаряд класса 2000/63) и многочисленное оборудование по грохочению, обеспыливанию, классификации и сушке песка. При этом фабрика создана по последним технологиям — имеет цифровой двойник и полностью автоматизирована.

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