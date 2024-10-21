«Восточная верфь» построила краболов «Андрей Басаргин» проекта 03141

«Восточная верфь» построила краболов «Андрей Басаргин» проекта 03141Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
«Восточная верфь» завершает строительство краболовного судна «Андрей Басаргин» проекта 03141. Комплект документов на судно выдан 21 октября Российским морским регистром судоходства. От имени РС документы вручил главный инженер-инспектор Дальневосточного филиала, руководитель группы по техническому наблюдению за постройкой судов Андрей Сурженко. Также на мероприятии присутствовали специалисты ДВФ Андрей Архипов и Илья Житников.
Судно «Андрей Басаргин» оборудовано ловушками для промысла краба и креветки, а также способно выполнять ярусный лов рыбы. На борту обеспечены условия для хранения улова и транспортировки в порт в живом виде в RSW-танках с охлажденной морской водой. Вместимость грузового трюма составляет 257 куб. м.
Краболовы проекта 03141, разработанные СК «Викинг», строятся на Восточной верфи с 2019 года, шестое судно названо в честь известного дальневосточного кораблестроителя Андрея Георгиевича Басаргина.
В проект заложена концепция универсального модульного комплекса. Он может использоваться для добычи и перевозки живого краба в охлажденной воде и транспортировки его на берег. Судно имеет неограниченный район плавания, а ледовый класс позволяет регулярно эксплуатировать его в мелкобитом льду толщиной до полуметра.
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