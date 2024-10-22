Ростех запустил серийное производство новых станков для авиационной промышленности.

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Коломенское станкостроительное предприятие холдинга «СТАН» Госкорпорации Ростех приступило к серийному производству новых портальных центров с ЧПУ модели СК6П200. Эти высокотехнологичные станки, полностью собранные из отечественных компонентов, предназначены для обработки деталей, используемых при создании современных гражданских самолетов.

Модульная конструкция пятикоординатного фрезерного станка СК6П позволяет обрабатывать крупные металлические заготовки, включая детали крыла размером до 24 метров. Эти центры способны выполнять десятки операций по заранее заданной программе, что делает их незаменимыми при производстве различных компонентов планеров. Станок уникален и не имеет аналогов среди российских производителей.

«Мы ориентируемся на решение важнейших задач отечественной промышленности. Коломенское предприятие уже много лет успешно реализует подобные проекты. Серийное производство станков СК6П позволит российским авиастроителям сократить зависимость от импорта и повысить качество продукции. Новая линейка оборудования вносит значительный вклад в развитие отечественного самолетостроения», — заявил Семен Якубов, управляющий директор по станкостроению и особым проектам Ростеха.

Новые станки оснащены подвижным столом, способным выдерживать большой вес, что позволяет перемещать крупные заготовки вместе со столом, обеспечивая гибкость и удобство при обработке деталей значительных размеров.

Импортозамещенные фрезерные головы станков серии СК6П поддерживают пятиосевую обработку сложных изделий из стали, титановых и алюминиевых сплавов, а также неметаллических материалов. Оборудование также включает лазерную систему контроля инструмента и датчики контроля размеров заготовок.

В октябре на Казанском авиационном заводе им. Горбунова — филиале АО «Туполев» — были запущены несколько станков СК6П с вакуумным столом. В 2025 году планируется установка еще одного станка. Это оборудование значительно сократит время выполнения отдельных этапов производства. Специалисты «СТАНремсервиса» будут заниматься эксплуатацией и обслуживанием станков.

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