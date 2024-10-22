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d-tatarinov 22 октября 2024, 16:17 Транспорт, спецтехника и логистика

Битопливный экскаватор ЧЕТРА отправлен в Нижний Новгород

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 © exkavator.ru

Новый ЧЕТРА Е220-NC LNG, оснащённый газодизельной топливной системой, можно эксплуатировать в двух режимах: для работы двигателя может использоваться или только дизельное топливо, или смесь дизтоплива и СПГ (в пропорции 1 к 9). Модель является самой лёгкой в линейке экскаваторов бренда и рассчитана на температурный режим до -40°C.

Концерн «Тракторные заводы» работает над дальнейшим расширением линейки битопливной техники. На предприятие уже поступили заказы на два экскаватора и один бульдозер данного типа. В планах на 2025 год — производство трёх новых моделей.

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Источник: https://exkavator.ru/main/news/inf_...et_otpravlen_v_nigniy_novgorod.html

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