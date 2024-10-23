В Ульяновске перезапустили станкостроительный завод бренда DMG MORI

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Указом Президента в феврале иностранное предприятие бренда DMG MORI перешло под контроль нашего государства. В марте с новым руководством договорились о взаимодействии. За это время налажены технологические процессы, логистика. Есть заказы. Первая партия станков готовится к отправке на одно из ульяновских предприятий. План на 2025 год — выпуск 250 высокотехнологичных станков с ЧПУ. На заводе трудятся более 70 сотрудников, набор людей продолжается.

Правительство региона будет содействовать в части поиска поставщиков комплектующих и выстраивания промышленной кооперации. Также занимаемся локализацией производств ключевых компонентов станкостроения. В нашей области сильные станкостроительные традиции. Работаем над возрождением этих компетенций. Ульяновский завод может стать центром нового регионального станкостроительного кластера. Еще одна большая задача — наладить в Ульяновской области выпуск портальных станков.

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