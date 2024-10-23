Российские ученые разработали автомобильную подвеску, которая адаптируется к дорожным условиям.

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Ученые Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) разработали «умную» автомобильную подвеску, которая автоматически адаптируется к неровностям дороги благодаря специальному алгоритму. По их мнению, это решение значительно повысит комфорт и безопасность поездок.

Подвеска автомобиля — это сложная система, связывающая колеса с кузовом, и её основная функция заключается в том, чтобы смягчать удары и вибрации при движении по неровным дорогам, обеспечивая тем самым комфорт и безопасность пассажиров. Современные подвески оснащены гидравлическими амортизаторами, которые работают вместе с упругими элементами, такими как пружины и рессоры. Однако, как отмечают ученые ВолгГТУ, эти амортизаторы имеют фиксированную жесткость, что ограничивает их способность адаптироваться к изменяющимся дорожным условиям. В результате подвеска не всегда может эффективно гасить колебания на различных скоростях и типах покрытий, что снижает плавность хода автомобиля и ускоряет износ системы, вызывая дискомфорт у пассажиров.

Чтобы решить эту проблему, специалисты разработали комбинированную демпфирующую систему (КДС), которая объединяет несколько типов амортизаторов: гидравлические, воздушные, фрикционные, инерционные и динамические. Такая комбинация позволяет подвеске изменять жесткость в зависимости от текущих условий движения, что делает поездку более плавной и безопасной. В процессе исследований были выявлены три наиболее эффективные конфигурации КДС, которые позволили значительно уменьшить вибрации кузова и колес.

«Тестирование на грузовике КамАЗ-4308 одной из таких конфигураций показало снижение средних квадратических ускорений кузова на 10%, а в зоне низкочастотного резонанса — на 28%. Кроме того, время отрыва колес от дороги сократилось на 40%, что указывает на значительное улучшение плавности хода и устойчивости автомобиля», — отметил профессор кафедры «Автоматические установки» ВолгГТУ Вячеслав Новиков.

В ходе исследования использовались методы теоретической механики, включая теорию колебаний, а также численные методы для изучения нелинейных динамических систем с помощью программного обеспечения PascalABC и Mathworks Matlab (Simulink). На основе этих исследований были разработаны новые демпфирующие узлы, на которые получено 11 патентов. В дальнейшем ученые планируют разработать более компактные и надежные конструкции демпфирующих узлов.

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