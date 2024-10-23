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Katamaran 23 октября 2024, 14:12 Транспорт, спецтехника и логистика

В порту Тамань запустили перевалку комовой серы

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Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань (Краснодарский край), запустила перевалку комовой серы. До конца текущего года планируется принять до 100 000 тонн этого груза. В первой половине 2025 года компания намерена вдвое увеличить объём перевалки комовой серы и принять до 200 000 тонн.

 © paluba.media

Для запуска процесса перевалки комовой серы на предприятии произведена комплексная модернизация станции разгрузки вагонов и внедрена современная система обработки этого сырья. В частности, установлена специальная промышленная дробилка, разработанная с учётом высокой химической активности серы и необходимых требований безопасности. Это оборудование предназначено для измельчения крупных кусков серы до более мелких фракций, пригодных для дальнейшего использования в различных производственных процессах, сообщает пресс-служба компании.

еревалка серы на навалочном терминале ОТЭКО ведётся полностью закрытым способом. Вагоны с комовой серой подаются на станцию разгрузки, размер фракции в них достигает 300 мм. С помощью вагоноопрокидывателя содержимое аккуратно высыпается на специальную решётку дробилки, установленную над бункером. Эта решётка с ячейками размером 50×50 мм разделяет серу на две фракции. Мелкие частицы (меньше 50 мм) проходят через отверстия решётки и попадают в приёмный бункер. Оттуда они поступают на ленточный питатель и направляются по конвейерной линии. Крупные куски серы (более 50 мм), которые остаются на решётке, скатываются на вал дробилки. Здесь они измельчаются до необходимого размера. После дробления измельчённая сера объединяется с мелкой фракцией и совместно направляется по конвейеру на крытый склад для хранения.

Особое внимание уделено безопасности и экологическим аспектам при работе с серой. В дробилке использованы коррозионно-устойчивые материалы, предотвращающие химическую реакцию. Конструкция дробилки исключает образование искр, оборудование оснащено системами пылеподавления и вентиляции.

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Источник: https://paluba.media/news/179974

Краснодарский край, порт
  • Nelton Nelton
    23.10.2416:50:40

    Размер инвестиций жаль не указан, так то объект масштабный.

    Но вообще та же ОТЭКО уже рапортовала —

    Навалочный терминал ОТЭКО, оператора морских терминалов в порту Тамань, перевалил на морские суда 139 тысяч тонн серы в I квартале 2024 г.

    https://www.ote..._i_kvartale_20/

    И вот тут больше фото по сегодняшней новости

    https://www.ote..._i_planiruet_u/

     © oteko.ru

    Отредактировано: Nelton~16:51 23.10.24
    #1291106
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