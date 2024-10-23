АО «ЧМЗ» расширил линейку гусеничной грузоподъемной техники

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Челябинский механический завод (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») пополнил линейку гусеничной грузоподъемной техники модернизированными моделями ДЭК грузоподъемностью 25, 32 и 36 тонн. Широкомасштабное обновление кранов на гусеничном ходу обусловлено пожеланиями заказчиков и современными тенденциями в развитии гусеничной грузоподъемной техники.

В 2024 году Челябинский механический завод вывел на рынок новые модели гусеничных дизель-электрических кранов, более современные и технологичные, чем предыдущие машины.

Краны ДЭК-254, ДЭК-324, ДЭК-364 адаптированы к выполнению ответственных монтажных работ в самых жестких условиях (до — 40°С). Новинки отличаются увеличенным по ширине опорным контуром, повышенной удельной мощностью на передвижение (1,1 кВт/т) и малым удельным давлением на грунт. Для удобства оператора производитель установил кабину повышенной комфортности на поворотном узле, которая в транспортном положении может «заворачиваться» в габарит крана или полностью демонтироваться при перевозке техники.

Частотное управление всеми рабочими операциями обеспечивает независимое совмещение четырех операций. В зависимости от нагрузки, оператор может увеличить скорость до двух раз.

Питание новых ДЭК производится от встроенной ДГУ мощностью 100 кВт, которая закрывается центральным капотом, либо от внешней сети 380 В. Увеличилась емкость топливного бака — до 300 литров. Кроме этого, появилась возможность приобрести кран с питанием только от электросети (без ДГУ).

Важная особенность модернизированной линейки гусеничных дизель-электрических кранов ДЭК — различные варианты разборки для удобства транспортировки. Так, ширина крана в транспортном положении составляет 2,3 м, минимальная длина — 8,5 м, а высота — до 2,7 м. Благодаря компактным габаритам перевозка гусеничных кранов осуществляется автотранспортом (с помощью трала, фуры, полуприцепа) или железнодорожным транспортом с возможностью погрузки на платформу или в контейнер.

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