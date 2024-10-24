Начались ходовые испытания буксира «Узон» проекта NE025.

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Во время испытаний будет проверена работа движительной установки и проведено тестирование механизмов и оборудования. Буксирно-спасательное судно «Узон» проекта NE025 начало ходовые испытания на Горьковском водохранилище. В рамках испытаний проверят работу всех механизмов машинного отделения, палубного оборудования, а также систем радиосвязи и навигации, сообщает «Окская судоверфь» на своей странице «ВКонтакте».

"На наших глазах «Узон», который начинал как робкий новичок, превращается в спасателя с бойцовским характером благодаря внимательной работе навашинских мастеров", — говорится в сообщении.

Напомним, что проект NE025 был разработан АО «Нордик Инжиниринг». В декабре 2021 года на Окской судоверфи была заложена серия из пяти морских противопожарных буксиров-спасателей этого проекта, получивших названия в честь горных вершин, расположенных в местах их будущего базирования: «Тиман», «Тепсей», «Фавор», «Печак» и «Узон».

Головной буксир «Тиман» был спущен на воду в декабре 2022 года. В 2023 году на воду были спущены «Тепсей», «Печак» и «Узон» — в апреле, июне и июле соответственно. Два буксира будут приписаны к порту Мурманск, а два — к порту Петропавловск-Камчатский.

Последний буксир серии, «Фавор», был спущен на воду 31 августа 2023 года и будет зарегистрирован в порту Архангельск для работы в Архангельском подразделении Балтийского филиала Морспасслужбы.

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