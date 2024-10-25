Тула первой в стране начала производить огнестойкое турбинное масло

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Производство огнестойкого турбинного масла открылось в Тульской области в четверг, 24 октября. Первую очередь завода открыла Группа «НЭК» в соответствии с соглашением, заключенным на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году.

В площадку инвестировано свыше 1 млрд рублей, создано 80 новых рабочих мест. На территории Российской Федерации аналогичные производства отсутствуют, а зарубежные поставки в условиях санкционного давления ограничены.

На открытие производства в Тулу приехали заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин, генеральный директор АО «НЭК» Александр Корешев и председатель Совета директоров АО «НЭК», советник генерального директора Дмитрий Филатов.

По словам Михаила Юрина, энергетика, являющаяся одной из ключевых отраслей, сегодня испытывает дефицит определенной продукции, поэтому стоит задача по формированию технологического суверенитета.

Масло тульского производства будут использовать российские энергетические компании. Оно незаменимо для обеспечения безопасности и эффективности работы энергетических установок.

Вторую очередь завода планируется завершить в конце 2025 года. Тогда производственная мощность составит более 2500 тонн в год, а штат вырастет до 150 сотрудников.

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