Скоростной дублер трассы Джубга-Сочи: без пробок и серпантинов

© e1-card.ru

В Краснодарском крае строят новую четырехполосную скоростную магистраль между стратегически важными населенными пунктами побережья — Джубгой и Сочи. Она станет альтернативой дороге А-147, поможет вывести транзитный трафик из курортных населенных пунктов и сократить время поездки.

Протяженность новой трассы составит около 130 км.По предварительным данным, начинаться дорога будет в районе села Горское в 5 км от Джубги, пройдет параллельно береговой черте в обход Туапсе, Головинки, Дагомыса и других курортных населенных пунктов. На магистрали не будет светофоров, перекрестков и пешеходных переходов, а разрешенная скорость составит 110 км/ч. Время в пути сократится до 1,5-2 часов.

© e1-card.ru

Подготовка к строительству обхода Адлера — первого этапа проекта — началась в 2023 году. Обход будет включать два тоннеля. К следующему этапу «Автодор» планирует приступить уже до конца 2024 года. Открытие всех участков намечено на конец 2029 года.

По словам специалистов проект является крайне сложным как с технической точки зрения, так и в части финансовой". Дорога пройдет через горы по сейсмически опасному району. Это потребует строительства тоннелей и тщательного планирования транспортного маршрута.

Сейчас Сочи соединяет с другими российскими городами двухполосный горный серпантин, проходящий через территорию населенных пунктов. Большую часть года трасса сильно загружена, часто появляются заторы. Путь от Джубги до Сочи в среднем занимает 7 часов, а в высокий сезон — до 14 часов. Открытие новой современной магистрали не только сделает поездку на отдых комфортной, но и ускорит доставку грузов, повысит привлекательность курортной зоны для инвесторов, считают эксперты.

Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта трассы оценивается в 1,5 трлн рублей.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈