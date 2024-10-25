Выпуск Lada Granta для автошкол стартовал на тольяттинском предприятии ГК «АТС»

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На тольяттинском предприятии ГК «АТС» приступили к выпуску учебно-экзаменационных автомобилей для автошкол ДОСААФ России на базе Lada Granta.

Именно потребность в обновлении парка автошкол стала основной предпосылкой для серийного выпуска этих автомобилей.

Производство учебных Lada Granta стартовало в начале лета текущего года. К октябрю 2024 г. «АТС» выпустила уже 100 автомобилей, которые отправлены в ряд регионов — от Москвы до Урала.

Lada Granta в комплектации «Стандарт» с пятиступенчатой механической трансмиссией оснащается битопливным (бензин/метан) двигателем. Установка газобалонного оборудования — одна из доработок, которой подвергли автомобиль в «АТС» (группа специализируется на выпуске битопливных автомобилей).

В состав оборудования входит металокомпозитный баллон емкостью 90 литров под заправку метаном, который размещается в багажном отделении, за спинками задних пассажиров. Проект реализуется при поддержке «Газпром газомоторное топливо».

Кроме ГБО специалисты устанавливают дополнительный блок педалей для инструктора, комплекс фото- и видеофиксации процесса сдачи экзамена. Вся информация сохраняется в «черном ящике», что позволяет избежать спорных ситуаций, которые могут возникнуть во время сдачи экзамена.

Также на автомобили устанавливаются дополнительные боковые зеркала, обзор в которые позволяет инструктору контролировать ситуацию при совершении маневров курсантом.

Весь комплекс инжиниринговых и испытательных работ проведен на тольяттинском предприятии ГК «АТС» и в инжиниринговом центре, который расположен в технопарке «Жигулевская долина». Автомобиль полностью соответствует всем требованиям безопасности.

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