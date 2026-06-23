Тольяттинское предприятие «АТС АВТО» выпустило метановый гибрид на базе премиального Wey 80
Почти всем автолюбителям России и Беларуси тольяттинское предприятие «АТС АВТО» известно серийным выпуском битопливных автомобилей. В середине июня в компании официально заявили о переводе на метан минивена Wey 80.
До этого момента компания «АТС Авто» была наиболее известна своими битопливными Lada (Ларгус, Ветса и Гранта). Однако она теперьзанимается модификацией китайских автомобилей. Известно, что существует метановая версия Haval, а теперь готовится к выпуску метановая модификация гибридного минивэна Wey 80, который уже является дважды гибридным.
Металлический баллон объемом 75 литров разместили в пространстве, которое сложно назвать багажником, — за последним рядом сидений. В настоящее время создан ходовой прототип для испытаний.
В ходе этих испытаний будет определена энергоэффективность гибридной установки. Обычный Wey 80 имеет запас хода 800 км по циклу NEDC, а на чистом электричестве может проехать до 183 км.
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