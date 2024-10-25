Открыто движение по вторым путям сразу на двух участках БАМа в Хабаровском крае

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На перегоне Сонах — Эбгунь построили разъезд 3589 км. Теперь на этом однопутном отрезке магистрали сможем пропускать встречные и попутные поезда.

В сотнях километров восточнее, между разъездом Кумтэ и станцией Гайтер, уложили 9,3 км пути. В итоге весь перегон Блокпост 9 км — Гайтер стал полностью двухпутным, это позволило отказаться от разъезда Кумтэ.

В общей сложности на новых объектах железнодорожники:

↗️ уложили 11,3 км пути и 8 стрелочных переводов

↗️ построили 3 моста, один из которых длиной 60 м

↗️ переработали больше 420 тыс. м³ грунта

Когда закончим на этих участках модернизацию инфраструктуры, для сохранения экологического баланса высадим 4,9 тыс. саженцев лиственницы, в реки выпустим мальков кеты и осетровых видов рыб.

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