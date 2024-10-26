КМЗ разработал технологию отливки основных корпусных элементов водоотливной системы корабля.

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Водоотливная система корабля — это совокупность устройств (насосов, помп и др.) и связанных с ними сетями труб, предназначенных для откачки воды из отделений корабля при возникновении пробоины. Следует отметить, что водоотливную систему, как правило, используют после временной заделки пробоин и неплотностей в корпусе корабля.

«Наибольшей сложностью стало соблюдение геометрии отливки, которая включает тонкостенные участки толщиной около 5 мм. В подобных отливках возможно возникновение специфических дефектов, недолива и спая. Чтобы их избежать, мы определили оптимальное содержание цинка и кремния в используемом сплаве. Найденный баланс привел к необходимой текучести сплава и позволил получить отливки без этих дефектов», — рассказал инженер-металлург СКБ-3 КМЗ Владимир Хотин.

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