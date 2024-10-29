Новая ферма введена в эксплуатацию в Амурской области

Kотенко Cергей 29 октября 2024, 18:56 Новые и модернизированные предприятия агропрома
Новая ферма введена в эксплуатацию в Амурской областиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
ООО «Амурский партизан» 21 октября ввело в эксплуатацию ферму по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород в селе Косицино Тамбовского района Амурской области.
На объекте построен телятник на 506 голов. Он рассчитан на содержание молодняка в возрасте от 10 до 24 месяцев.
Стоимость составила около 160 млн. рублей.
Новая ферма позволит повысить продуктивность животных путем внедрения современных технологий содержания, кормления и воспроизводства стада.
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