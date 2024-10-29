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Kотенко Cергей 29 октября 2024, 18:56 Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новая ферма введена в эксплуатацию в Амурской области

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 © dairynews.ru

ООО «Амурский партизан» 21 октября ввело в эксплуатацию ферму по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород в селе Косицино Тамбовского района Амурской области.

На объекте построен телятник на 506 голов. Он рассчитан на содержание молодняка в возрасте от 10 до 24 месяцев.

Стоимость составила около 160 млн. рублей.

Новая ферма позволит повысить продуктивность животных путем внедрения современных технологий содержания, кормления и воспроизводства стада.

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Источник: https://dairynews.ru/news/ooo-amurs...n-zavershilo-stroitelstvo-ferm.html

производство молока, Амурская область, сельское хозяйство
  • Нет аватара termometrix
    29.10.2419:14:38

    + Есть куда расти.Производство молока в России пока недостаточно для полного удовлетворения спроса со стороны покупателей всех видов молочной продукции.

    Братская Белоруссия производит приблизительно в два раза больше молока на душу населения.

    #1291404
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