Новая ферма введена в эксплуатацию в Амурской области

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ООО «Амурский партизан» 21 октября ввело в эксплуатацию ферму по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород в селе Косицино Тамбовского района Амурской области.

На объекте построен телятник на 506 голов. Он рассчитан на содержание молодняка в возрасте от 10 до 24 месяцев.

Стоимость составила около 160 млн. рублей.

Новая ферма позволит повысить продуктивность животных путем внедрения современных технологий содержания, кормления и воспроизводства стада.

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