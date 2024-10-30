В Кургане начало работу новое производство компании «Вездеходы Бурлак».

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В Кургане компания «Вездеходы Бурлак» запустила новое высокотехнологичное импортозамещающее производство, продолжая реализацию масштабного инвестиционного проекта. Новое производство ориентировано на изготовление элементов трансмиссии, которые заменят иностранные аналоги, покинувшие российский рынок.

Проект под названием «Создание серийного производства снегоболотоходов Бурлак» стартовал в 2022 году и рассчитан до 2025 года, с общим объемом инвестиций 1,6 млрд рублей, из которых более 1,3 млрд рублей уже освоено. На первом этапе были реконструированы и введены в эксплуатацию цеха площадью около 10 тыс. кв. м, оснащенные новым оборудованием, частично приобретенным с финансовой поддержкой регионального правительства.

Весной текущего года был открыт новый сборочно-сварочный цех. С помощью региональных властей компания приобрела окрасочно-сушильный комплекс, универсальные токарные станки, метрологическое оборудование, лицензии на программное обеспечение, а также комплекс для зубофрезерной обработки, лазерной резки и другие виды оборудования. Теперь предприятие ООО «Вездеходы Бурлак», специализирующееся на производстве снегоболотоходов, запустило площадку для выпуска деталей трансмиссии, таких как шестерни и зубчатые колеса, которые обеспечивают надежность и долговечность вездеходов.

Компания в будущем готова поставлять эти детали и другим отечественным предприятиям. Генеральный директор «Вездеходов Бурлак» Владимир Уфимцев добавил, что решение открыть собственное зубообрабатывающее производство приняли после того, как не удалось найти подходящую продукцию на российском рынке.

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